SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças de Defesa de Israel declararam alerta máximo na fronteira norte do país com o Líbano. O motivo é o aguardado discurso televisionado do líder do Hezbollah, xeque Sayyed Hassan Nasrallah, o primeiro desde que o Hamas atacou Israel e iniciou a atual guerra, em 7 de outubro.

O Hezbollah é aliado do Hamas, e ambos são bancados pelo Irã. A diferença é que o grupo libanês é muito mais forte militarmente, e sua entrada com força total na guerra mudaria drasticamente o cenário para Tel Aviv, centrada nos ataques a Gaza, administrada pelos terroristas palestinos.

Desde que o conflito eclodiu, houve uma intensificação da violência já comum na fronteira, com Israel deslocando dezenas de tanques e peças de artilharia para responder a ataque pontuais do Hezbollah. Tudo agora depende do tom de Nasrallah.