SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem do Arkansas, nos EUA, foi preso após a polícia ter encontrado uma menina de 5 anos mantida em cárcere privado em um compartimento secreto de um armário em sua residência em Tontitow, condado de Washington.

O momento da descoberta da criança, na quinta-feira (2), foi registrado por câmeras corporais dos policiais. O proprietário da casa foi preso em flagrante por cárcere privado, além de outras acusações.

No dia do resgate, agentes do Departamento de Polícia de Tontitown entraram a casa de um homem de 40 anos para cumprir um mandado de busca, disse nesta segunda-feira (7) o detetive Keith Lindley ao USA Today.

Os policiais estavam na casa para auxiliar o DHS (Departamento de Serviços Humanos) do estado na custódia de uma menina de 5 anos.

Os agentes relataram que, quando chegaram à residência, o suspeito foi até a janela da frente e um policial lhe disse que um juiz havia emitido uma ordem judicial para retirar a menina da casa.

O suspeito disse à polícia, porém, que a criança não estava e inicialmente se recusou a abrir a porta, segundo o relatório da prisão.

Após ser abordado pelo policial, porém, o suspeito admitiu que a menina estava lá dentro e permitiu que os policiais entrassem na casa. Nesse momento, os agentes ouviram ruídos vindos de um quarto.

O suspeito entrou no local e, segundo o relato, ajoelhou-se no interior de um armário e depois mexeu em várias caixas. No vídeo, o homem, que usa boné de beisebol virado para trás e macacão, é visto remexendo roupas que estavam no chão.

TÁBUA PREGADA NA PAREDE

O suspeito então puxou uma tábua pregada na parede para ter acesso a um compartimento secreto atrás do armário, diz o reporte. As imagens das câmeras corporais mostram o momento em que a menina é retirada.

"Ela estava muito emocionada quando saiu e muito assustada", disse Lindley. "Ele a instruiu a não fazer barulho ou revelar que estava lá."

Conforme o reporte policial, o espaço onde a criança estava confinada atrás da parede era de "1,80 metro a 2,5 metros no ponto mais largo, diminuindo para talvez 60 centímetros a 1,20 metro no outro".

A menina não estava ferida e foi levada sob custódia do DHS. No momento de sua prisão, a polícia descobriu que o homem estava em liberdade sob fiança por uma acusação de uso de metanfetamina, no condado de Benton, ao norte do condado de Washington.

A polícia prendeu o homem sob a acusação de cárcere privado, colocar a criança em perigo e interferência na custódia ordenada pelo tribunal, segundo apurou o USA Today. As autoridades não informaram a relação da menina com o suspeito.

Ele foi levado para a prisão do condado de Washington na sexta-feira, disse Lindley, e pagou uma fiança de US$ 5.000 (R$ 24 mil) na manhã de segunda-feira (6), após comparecer ao tribunal e se declarar inocente. Ele deve retornar ao tribunal em 4 de dezembro.