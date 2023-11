SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um mês após o início da guerra entre Israel e o Hamas, o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christian Lindmeier, afirmou que a quantidade de mortes e o sofrimento causados pelo conflito são "difíceis de compreender".

Segundo Lindmeier, em média 160 crianças morrem todos os dias em Gaza. No total, 10.569 palestinos, incluindo 4.324 crianças, foram mortos no território desde o dia 7 de outubro, quando Israel declarou guerra após atos terroristas do Hamas.

Com o agravamento da questão humanitária na região, as equipes da ONU fizeram nesta terça um apelo por acesso ampliado à região.