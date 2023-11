SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O político catalão Alejo Vidal-Quadras, 78, um dos fundadores do partido de ultradireita Vox, foi baleado no rosto nesta quinta-feira (9) em Madri, segundo a polícia da Espanha. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, a polícia procura um motociclista que usava um capacete preto e é o principal suspeito de ser o autor do tiro. Os agentes isolaram o local do crime e fazem buscas. Por ora, nenhuma prisão foi feita.