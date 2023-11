SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Montreal, no Canadá, investiga dois episódios de disparo de tiros registrados nos arredores de escolas judaicas da cidade na noite da última quarta-feira (8).

As denúncias chegaram em torno das 20h do horário local, com intervalo de 30 minutos entre uma e outra, e os agentes apuram se há ligação entre os casos.

Tiros foram encontrados nas portas da escola Talmud Torah e da Yeshiva Gedola, que estavam vazias no momento dos incidentes.

O premiê Justin Trudeau descreveu os casos como horríveis. No X, antigo Twitter, afirmou que condena qualquer demonstração de antissemitismo. "Quero deixar claro: esses atos de ódio não têm lugar no Canadá, e devemos seguir unidos contra isso."

Segundo a rede pública CBC, entre 7 de outubro ?dia dos ataques do Hamas no sul de Israel e da consequente declaração de guerra? até 7 de novembro a polícia de Montreal registrou 73 casos de crimes de ódio contra a comunidade judaica e 25 contra a comunidade árabe-muçulmana.

Ao longo de todo o ano passado, para efeitos de comparação, foram 72 crimes contra as duas populações.