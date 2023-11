SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O movimento Frente Povo Sem Medo fez um protesto nesta terça-feira (14) contra os acordos de cooperação militar firmados pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) e o Estado de Israel. O grupo, do qual faz parte o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), pede a revogação dos tratados.

Como protesto, um grupo de manifestantes se reuniu em frente à empresa AEL, em Porto Alegre, que é ligada a uma empresa israelense de fabricação bélica, chamada Elbit.

Antes, o Comitê Nacional Palestino do BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções) havia feito um chamamento público contra esses acordos e convocando a sociedade civil para pressionar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para romper com os arranjos.