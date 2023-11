SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, divulgou vídeo nesta quinta-feira (16) em que reitera pedidos por cessar-fogo no conflito da Faixa de Gaza e afirma que a guerra promove o massacre de crianças e de bebês.

Janja enviou o vídeo para a primeira-dama da Turquia, Emine Erdogan, que a convidou para participar do encontro "Unidos pela Paz na Palestina". O evento reúne cônjuges de chefes de Estado para "unir vozes por Gaza". A brasileira, porém, não pôde viajar ao país.

"Jamais imaginei que, depois da Segunda Guerra Mundial e de todos os seus horrores, nós teríamos que assistir ao massacre de bebês, de crianças e de jovens. É intolerável", diz Janja no vídeo, sem mencionar Israel ou o grupo terrorista Hamas. "E nós, mulheres, estamos aqui para falar em alto e bom som: parem de matar crianças!"

Segundo Janja, dados da ONU apontam que 70% das vítimas palestinas no conflito em Gaza são mulheres e crianças. Assim, o cessar-fogo imediato e a abertura de corredores humanitários são ainda mais necessários, diz. "Quantas vidas ainda serão perdidas? Quantos bebês? Quantas crianças?"

As declarações ecoam posicionamento do presidente Lula (PT). Ao receber brasileiros e palestinos repatriados de Gaza, o líder petista afirmou que a resposta de Tel Aviv é "tão grave" quanto os ataques do grupo terrorista feitos em 7 de outubro.