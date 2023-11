SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Javier Milei teve nesta terça-feira (21) sua primeira conversa com o papa Francisco, líder da Igreja Católica que é argentino. Os dois conversaram por telefone, segundo o La Nación.

Figuras do entorno do presidente eleito disseram ao jornal que Francisco teria parabenizado o economista e que também teria recebido um convite para ir à Argentina numa visita oficial.

Se assim o fizer, seria um ato histórico ?em seus dez anos de papado, Jorge Bergoglio, nome de nascimento do papa, nunca foi a sua terra natal.

A conversa entre os dois era muito esperada uma vez que Milei, durante e antes da campanha pela Casa Rosada, fez diversas críticas ao pontífice. Em 2020, chegou a dizer em uma entrevista que o líder católico era "o representante do mal na Terra". "O papa impulsiona o comunismo, e isso vai contra os escritos sagrados", disse ele naquele ano.

Na etapa final da campanha, Milei moderou o discurso sobre Francisco, frente às críticas que sofreu. Em um debate com Sergio Massa já havia dito que convidaria o papa a ir à Argentina "com todas as honras".