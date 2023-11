SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saudou, nesta quarta-feira (22), o acordo entre Israel e o Hamas que estabeleceu um cessar-fogo de quatro dias e a troca de reféns e prisioneiros na guerra.

O chefe do Executivo disse esperar que isso possa "pavimentar o caminho" para a paz, como ele vem defendendo desde o princípio, com a solução de dois estados ?Israel e Palestina.

"Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para este conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e Palestina. Esse conjunto de desafios vai exigir vontade política e determinação por parte de governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais", disse Lula.

A declaração foi dada durante a cúpula virtual do G20, da qual participou no Palácio do Planalto. Este é o último encontro do grupo sob a presidência de Narendra Modi, primeiro-ministro indiano.

O Brasil assume o comando do G20 em dezembro. Na reunião virtual desta terça, Lula disse que a prioridade da sua gestão será reduzir desigualdades. E elegeu três linhas de ação para os trabalhos do G20 no próximo ano: inclusão social e combate à fome e à pobreza; transição energética e desenvolvimento sustentável; e reforma da governança global.