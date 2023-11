SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram que um caça do país derrubou um míssil balístico que rumava para a cidade de Eilat, no sul, nesta quarta-feira (22).

Não foram divulgados detalhes, mas a cidade tem sido alvo de rebeldes houthis do Iêmen, pró-Irã e baseados 1.500 km ao sul de lá. Eles sequestraram um navio de co-propriedade israelense, mas sem cidadãos de Israel a bordo, na semana passada.

Também nesta quarta, o comandante das forças navais houthis visitou a embarcação e disse aos reféns que eles eram "convidados do Iêmen" e que "não tinham nada a temer".