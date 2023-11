BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A macrista Patricia Bullrich passou de uma das principais rivais de Javier Milei a sua ministra da Segurança na Argentina. Seu nome já era ventilado desde que ela decidiu apoiá-lo no segundo turno, mas agora a campanha do ultraliberal confirmou que ela ocupará o posto a partir de 10 dezembro.

Bullrich é uma das lideranças da coalizão Juntos pela Mudança e, até abril, era presidente do partido Proposta Republicana, do qual pediu uma licença para participar da campanha. Considerada mais "linha dura", foi ministra da Segurança de Macri (2015-2019) e deputada federal por Buenos Aires (2007-2015). Antes, atuou como ministra do Trabalho e Segurança Social na gestão de Fernando de la Rúa (1999-2001).