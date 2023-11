SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Israel confirmou que o Hamas entregou dois reféns à Cruz Vermelha na Faixa de Gaza. O grupo extremista já havia adiantado a libertação.

Os reféns soltos são dois cidadãos com dupla nacionalidade russo-israelense, segundo confirmaram as Forças de Defesa de Israel.

"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, dois reféns israelenses foram transferidos para eles e estão a caminho do território israelense. A libertação deles se soma à lista de reféns que está programada para ser libertada hoje", diz a nota.

O Hamas disse anteriormente que a libertação era uma "resposta aos esforços do presidente russo, Vladimir Putin". "Os dois russos serão enviados aos representantes do Ministério das Relações Exteriores da Rússia", diz o comunicado do Hamas no Telegram.

O governo israelense disse ter recebido uma lista com 10 nomes de reféns que o Hamas deve libertar hoje. Esta será a sexta rodada de libertação de pessoas sequestradas em 7 de outubro.

Hamas e Israel iniciaram trégua na sexta-feira (24) para a troca de reféns -sendo três prisioneiros palestinos para cada refém israelense liberado. Mais de 81 pessoas mantidas reféns em Gaza ganharam a liberdade nos seis dias de cessar-fogo, bem como cerca de 180 prisioneiros palestinos foram liberados por Israel.

Segundo os termos do acordo, a trégua pode ser prorrogada novamente -até um total de 10 dias, incluindo os primeiros quatro- se o Hamas libertar pelo menos 10 reféns a cada rodada.