SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A companhia Paltel, operadora de telecomunicações na Faixa de Gaza, disse que as comunicações foram cortadas novamente hoje após danos à infraestrutura de fibra ótica na região.

A empresa anunciou a interrupção na comunicação pela rede social X: "Lamentamos anunciar que todos os serviços de telecomunicações na Faixa de Gaza foram perdidos devido ao corte das principais rotas de fibra. Gaza está novamente apagada."

"Mantenha Gaza conectada", apelou a companhia em uma hashtag publicada junto ao anúncio.

As autoridades de Israel não tinham se posicionado a respeito do corte nas comunicações até à noite desta segunda em Gaza? fim da tarde pelo horário de Brasília.

Organizações humanitárias já fazem apelo para o retorno imediato do sinal. O Crescente Vermelho Palestino disse estar totalmente sem contato com suas equipes em campo, e afirmou que a interrupção do sinal também impede que palestinos liguem para a emergência no número 101.

Não é a primeira vez que Gaza fica sem sinal após danos na infraestrutura de comunicação. Foram cerca de 34 horas praticamente incomunicáveis no enclave palestino, que sofre com a retomada de ataques israelenses após a trégua temporária com o Hamas.