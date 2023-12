SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede saudita Al Arabiya afirmou nesta quarta (6) que forças de Israel cercaram a casa do líder do Hamas na Faixa de Gaza, Yahya Sinwar, na cidade de Khan Yunis, sul da região.

Sinwar, que foi durante anos prisioneiro em Israel, é a principal liderança remanescente do grupo na região. Ele é visto como um dos mentores do ataque de 7 de outubro a Israel, que disparou o atual conflito.

Os outros líderes do grupo terrorista palestino estão em confortável exílio no Qatar e na Turquia ?onde, também nesta quarta, o presidente Recep Tayyip Erdogan advertiu Tel Aviv que haverá retaliações caso comandos israelenses tentem localizar e matar esses membros do Hamas em seu território.

