SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O helicóptero do Exército da Guiana com sete pessoas a bordo, que havia desaparecido nesta quarta-feira (6) perto da fronteira com a Venezuela, foi encontrado nesta quinta-feira (7), pelas Forças Armadas da Guiana.

O QUE ACONTECEU

Forças Armadas de Guiana informaram que o local de queda do helicóptero foi identificado e a aeronave avistada.

Equipes de resgate sinalizaram positivamente com a possibilidade de haver sobreviventes, informam as Forças Armadas. "Tropas estão sendo enviadas ao local exato", diz o comunicado. "Novas informações serão fornecidas em breve".

Às 09h23 desta quarta-feira (6), o helicóptero iniciou sua jornada a partir da base de Ayanganna, visando alcançar Arau. Conforme anunciado pelas Forças de Defesa da Guiana, a aeronave emitiu um sinal do transmissor localizador de emergência às 11h20.

Três tripulantes e quatro passageiros estavam a bordo, informou nesta quarta-feira (6) o porta-voz do Exército, Omar Khan, em entrevista coletiva. O helicóptero perdeu contato a 45 km da fronteira entre os dois países.