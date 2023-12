SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 23 anos morreu após cair de cabeça em um buraco de 1,50 metro de profundidade e ser soterrado pela areia em uma praia da Queensland, na Austrália.

Josh Taylor estava acampando com amigos e familiares em Bribie Island, em Brisbane, quando caiu no buraco, na manhã de sábado (2). A abertura havia sido escavada na areia para os campistas assarem um porco, segundo apurou o jornal The Independent.

Ele morreu nesta sexta-feira (8) após passar seis dias lutando pela vida em um hospital de Brisbaine.

Uma testemunha disse que Taylor se levantou da cadeira antes de perder o equilíbrio e cair no buraco. Nesse momento, "as frágeis paredes de areia desabaram sobre ele, soterrando-o", disse a testemunha, identificada como Nathan, segundo informou o NCA Newswire.

"Percebi que alguém havia caído de cabeça em um buraco e eu estava apenas cavando, cavando, cavando", afirmou Nathan. "Quando cheguei ao local, não conseguia nem ver o pé dele. Ele estava soterrado", contou.

Foram necessárias cerca de 15 pessoas para libertar Taylor da areia, antes da chegada dos paramédicos e, segundo a testemunhas, quando foi resgatado, já não tinha mais pulso.

Após o primeiro atendimento feito pelos paramédicos, o jovem foi transportado com vida, de avião, para o Princess Alexandra Hospital em estado crítico, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na tarde desta sexta-feira informou a polícia de Queensland em um comunicado nas redes sociais.

As autoridades continuam investigando as circunstâncias do incidente.