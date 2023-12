SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião que vai trazer 48 brasileiros e familiares resgatados da Faixa de Gaza ao Brasil decolou do Cairo, no Egito, rumo a Brasília no começo da tarde deste domingo (11), no horário local. O veículo traz 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, sendo duas idosas, e quatro homens adultos.

Segundo o Itamaraty, o grupo deixou o território palestino pela passagem de Rafah neste sábado (10) e viajou por cerca de seis horas em vans alugadas pelo governo brasileiro até a capital egípcia, junto com funcionários da Embaixada do Brasil em Cairo.

Antes de embarcar na aeronave KC-30 da FAB (Força Aérea Brasileira), às 19h03 locais (14h03 em Brasília), o grupo comeu e passou por uma avaliação de saúde. A previsão de chegada do avião, que saiu do Aeroporto Internacional de Cairo, é às 3h20 desta segunda (12) na base aérea de Brasília.

A pasta afirma que, da lista inicial de 102 brasileiros e familiares próximos interessados em vir para o Brasil, 24 pessoas tiveram a saída negada por algum dos governos envolvidos --sete com nacionalidade brasileira. Os vetos levaram a desistências, em alguns casos, e separaram famílias, em outros.

Marwan Abusaada é um dos que não foram autorizados pelo governo de Israel, segundo o Itamaraty. Ao lado de seu filho de 24 anos, ele espera por uma nova chance de resgate em Rafah enquanto vê sua mulher e suas duas filhas virem para o Brasil.

Dos 78 que foram autorizados, 47 cruzaram a fronteira no sábado. No voo deste domingo, vem ainda uma jovem de 22 anos que já estava no Egito. Ela é filha de uma das repatriadas.

Eles serão o segundo grupo de resgatados da zona de guerra --o primeiro desembarcou em Brasília no dia 14 de novembro. Na ocasião, parte dos palestinos com nacionalidade brasileira e seus familiares quiseram permanecer em Gaza à espera de um cessar-fogo. A trégua durou uma semana e acabou na sexta-feira passada (1º), quando Israel voltou a bombardear o território palestino.

Neste domingo, Israel avançou com tanques em direção ao centro da principal cidade do sul do território, Khan Yunis, para onde grande parte dos palestinos fugiram após um ultimato de Tel Aviv para esvaziar o norte. Os mortos em Gaza passam de 17 mil, segundo o grupo terrorista Hamas.

No total, o governo brasileiro já fez dez viagens com cinco aeronaves para repatriar brasileiros e familiares da região em conflito desde o dia 10 de outubro, três dias após ataques da facção palestina no sul de Israel desencadearem a guerra. Ao completar o 11º, nesta segunda, 1.525 pessoas terão sido resgatadas pela FAB.