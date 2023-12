SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Votação de orçamento que previa aumento salarial é possível motivo de deputado ucraniano explodir granada em sessão.

Comissão de deputados de Keretsky, cidade no Oeste da Ucrânia, discutiam o orçamento para 2024 nesta sexta-feira (15). Uma das pautas da reunião transmitida pelo Facebook era o aumento salarial para o chefe do conselho.

Um deputado local, identificado como Serhii Batryn, entrou na sala, vestindo uma jaqueta preta, pediu a palavra e soltou granadas na sessão por volta das 11h30 no horário local (6h30 em Brasília)

26 pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado crítico, incluindo Batryn.

Serhii Batryn entrou em discussão com colegas deputados previamente pelo aumento de salário para o chefe do conselho, enquanto o país está em guerra com a Rússia, segundo o site local Zakarpattia24. O deputado é do Servo do Povo, o mesmo partido do presidente Volodymyr Zelensky.