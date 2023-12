SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 12 anos morreu e dezenas de crianças foram hospitalizadas após infecção respiratória aguda durante uma viagem de trem da Ucrânia para a Rússia.

Ao todo 127 crianças de Luhansk embarcaram no trem para retornar de um acampamento de férias. Horas depois, começaram a adoecer. O caso aconteceu na última terça-feira (19).

Entre elas, estava Veronika Yu, 12, que morreu após ser queixar de mal-estar e cuja temperatura chegou aos 39°C. Uma enfermeira que acompanhava o grupo lhe deu antitérmicos, a febre baixou para 37°C, mas 40 horas após o embarque ela perdeu a consciência e acabou morrendo.

Quando o trem chegou na noite de ontem (20) em Balashov, ambulâncias estavam de prontidão. 86 crianças foram enviadas para um hospital de doenças infecciosas em Saratov com sinais de infecção viral respiratória aguda: sete delas tiveram febre. Outras 38 crianças e 11 acompanhantes adultos não apresentavam sinais de doença.

15 das crianças foram diagnosticadas com gripe. Os médicos agora estão examinando as crianças que permaneceram no acampamento, e amostras de água e comida estão sendo coletadas. O trem também está sendo inspecionado.

Um processo criminal foi aberto para apurar a morte da menina. Segundo a administração de Krasnodon, cidade ucraniana na região de Luhansk, as 127 crianças a bordo do trem eram alunas de uma escola do município. No dia 10 de dezembro, saíram de férias para Tyumen após ganharem a viagem em um concurso de bolsas da associação "We Are Together". Os participantes tinham entre 7 e 17 anos.