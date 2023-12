SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma residência explodiu neste domingo (24), véspera de Natal, em uma pequena cidade do Texas, nos EUA, deixando um adulto morto e cinco feridos, segundo a polícia local.

O QUE SE SABE

A residência, na West Gulf Avenue, em Rogers, a cerca de uma hora de carro de Austin, explodiu por volta das 9 horas deste domingo (24), segundo informou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Rogers à emissora local KWTX, afiliada da CBS.

Havia seis adultos na casa no momento da explosão. As paredes caíram e o imóvel desabou com o impacto. Nesse momento, iniciou-se um incêndio.

Duas pessoas foram hospitalizadas e os outros três feridos não precisaram de atendimento médico, disseram as autoridades. A extensão dos ferimentos variou de leve a grave, informou a KWTX.

As causas da explosão estão sob investigação, informou o Departamento de Polícia de Rogers. As autoridades não divulgaram nenhuma informação de identificação das vítimas.