Quatro pessoas, entre elas um turista norte-americano e suas duas filhas, morreram na queda de um avião no mar, na região de Bequia, no Caribe.

Morreram no acidente Christian Klepser, 51, as filhas Madita, 10, e Annik, 12 e o piloto Robert Sachs. O avião de pequeno porte decolou do aeroporto JF Mitchell pouco depois do meio-dia (horário local) e se dirigia para Santa Lúcia, quando a aeronave caiu.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que a aeronave cai no mar. Testemunhas disseram que, logo após o avião decolar, ouviu-se um som muito estridente vindo do motor.

A Autoridade de Aviação Civil do Caribe Oriental deve iniciar uma investigação sobre a queda da aeronave. O monomotor é registrado nos EUA sob o número N4023B, conforme apurou o jornal local Saint Vincent Times.