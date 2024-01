SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cão chamado Cecil comeu quase R$ 20 mil em dinheiro deixado pelos tutores em um balcão da casa em que moram, na Pensilvânia, nos EUA.

O casal Clayton e Carrie Law sacaram, no final de dezembro, cerca de R$ 20 mil (US$ 4.000) para darem início à reforma da casa onde moram, em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, nos EUA.

Ao chegarem do banco, deixaram o dinheiro em um envelope, sobre um balcão da residência. Clayton disse que saiu do cômodo por instantes, para cuidar de alguns afazeres e, quando voltou, Cecil estava parado "sobre uma pilha de dinheiro picotado", segundo narrou à NBC News.

À noite, Clayton e Carrie escutaram o cão vomitando na sala. Cecil havia regurgitado algumas notas de 50 e 100 dólares esmigalhadas pela mastigação.

Durante três dias, o casal foi recuperando nacos de dinheiro ingeridos pelo cachorro e expelidos nas fezes. Segundo Clayton, os pedaços eram higienizados e colocados sobre uma mesa, para que pudessem ser unidos e "colados novamente".

Como os bancos americanos só aceitam trocar cédulas de dinheiro danificadas com até 50% da estrutura preservada, o casal conseguiu recuperar R$ 17,2 mil (US$ 3.550) dos R$ 20 mil (US$ 4.000) destruídos pelo doodle (como os americanos chamam os cães mestiços de poodle com outras raças indefinidas), de aproximadamente 45 quilos.

O banco foi muito gentil com o nosso caso. Os funcionários disseram que isso acontece bastante, porque o dinheiro capta muitos aromas, especialmente se for usado na indústria alimentícia. Acho que os cães percebem isso -- eles têm um olfato ótimo -- e algo naquele monte de dinheiro o deixou maluco.

Carrie Law, tutora de Cecil