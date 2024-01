GUYAQUIL, EQUADOR (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia de Guayaquil realizou neste domingo (14) uma operação no mesmo local onde um patrulheiro foi baleado na terça, dia em que a onda de violência explodiu no Equador.

Carros foram parados e revistados. O coronel Freddy Ávalos explicou que a via, chamada de avenida Perimetral, costuma ser palco de vários crimes.

O coronel declarou que a região tem patrulha intensiva desde a terça. Ele explicou que os delitos mais comuns são gangues fazerem arrastões e roubarem motoristas.

A avenida fica perto de uma das áreas mais conflagradas do Equador. Via rápida, a Perimetral é palco de duas ameaças : a primeira é ser roubado e ver o autor correr em direção às ruas estreitas que margeiam a avenida. O outro perigo é ser atingido por uma bala perdida durante disputa por território. O trecho onde o patrulheiro foi baleado fica perto do Porto de Guayaquil, rota de escoamento de drogas.

No ano passado, a passageira de um carro foi vítima de bala perdida. Ela desceu do carro com a parte lateral direita da camiseta branca lavada de sangue.

Tiroteios são comuns entre traficantes. A Polícia de Guayaquil informou que 12 organizações criminosas brigam pelo controle local.

OPERAÇÃO ACONTECE COM CUIDADO REDOBRADO

Os policiais vão preparados para operação na via. Homens de moto dão agilidade necessária para perseguir qualquer ameaça vinda de veículos.

Agentes com armas de grosso calibre fazer a segurança do perímetro. A maioria do efetivo usa máscara para não ser reconhecida. Até mesmo a mureta de proteção é guardada por policiais. A posição escolhida por três homens impede a aproximação de pessoas no ponto cego de agentes que verificam o interior de carros.

O coronel ouvido pela reportagem declarou que a presença será intensa durante o estado de exceção. Ele acrescentou que a criminalidade diminuiu desde o começo da ofensiva das forças de segurança.