SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O FBI abriu uma investigação contra Mike Jeffries, ex-CEO da Abrecrombie & Fitch, por acusações de exploração sexual de homens. A informação é da BBC.

Jeffries e o parceiro dele, Matthew Smith, são acusados de terem comandado uma "operação de tráfico sexual". Segundo a BBC, nessa fase de investigação, autoridades policiais colhem o relato de testemunhas do caso.

A apuração é conduzida por agentes do FBI e procuradores federais de Nova York. Procurada pela BBC, a defesa de Jeffries não quis comentar o início das investigações. O FBI e a promotoria dos Estados também não se manifestaram.

Acusações são de que a dupla explorou vítimas na casa deles e em hotéis de luxo. Documentário produzido pela emissora britânica mostrou os relatos de ao menos oito homens que teriam sido abusados em cidades como Londres, Paris e Marraquexe, entre 2009 e 2015.

Vítima diz que Jeffries e o parceiro mandavam jovens ter relações sexuais entre si. De acordo com o relato desse jovem, a dupla também faziam sexo com as vítimas recrutadas para essa "operação".

JEFFRIES DEIXOU CARGO DE CEO EM 2014

Jeffries é considerado "fundador moderno" da Abrecrombie & Fitch. Durante suas duas décadas no cargo, a partir da década de 1990, ele liderou a expansão global da empresa e criou marcas ramificadas como a Hollister e a Gilly Hicks.