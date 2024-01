SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio eclodiu num terminal do Mar Báltico pertencente à Novatek, a maior produtora de gás natural liquefeito da Rússia, após um suposto ataque de drones ucranianos, forçando a empresa a suspender parte das operações naquele local.

O complexo Ust-Luga, localizado no Golfo da Finlândia, cerca de 170 km a oeste de São Petersburgo, processa condensado de gás estável em nafta leve e pesada, combustível de aviação, óleo combustível e gasóleo, de acordo com o site da Novatek. O porto é utilizado para embarque de produtos processados para mercados internacionais.

Agências de notícias russas informaram que dois tanques de armazenamento e uma estação de bombeamento foram danificados, mas que o incêndio já foi controlado.

A agência de notícias Interfax-Ucrânia, citando fontes não identificadas, publicou que o incêndio foi resultado de uma operação especial realizada pelos serviços de segurança da Ucrânia.

Segundo uma fonte, o terminal petrolífero de Ust-Luga, na região de Leningrado, é uma instalação importante para a Rússia, dado que o combustível refinado lá também é fornecido às tropas russas. O ataque causaria danos econômicos e também privaria o Exército russo de parte de seu fornecimento.

Não foi possível confirmar de maneira independente se o incêndio resultou de um ataque de drone ucraniano.

Alexander Drozdenko, governador da região de Leningrado, disse no aplicativo de mensagens Telegram que não houve vítimas e que todos os trabalhadores foram retirados do local com segurança.

A Novatek informou que suspendeu algumas operações após o incêndio, que afirmou ter sido resultado de "influência externa".

Baza, um veículo de comunicação russo conhecido por seus contatos em serviços de segurança, postou imagens no Telegram de grandes chamas subindo para o céu sobre o que parecia ser um complexo industrial. Três navios-tanque internacionais estavam ancorados perto do incêndio, embora não haja relatos de danos a eles.

A Novatek processou 3,4 milhões de toneladas de condensado de gás estável no complexo no primeiro semestre de 2023, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, um aumento de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em meio à guerra que se aproxima de completar dois anos, a Rússia e a Ucrânia têm como alvo as infraestruturas energéticas uma da outra em ataques concebidos para perturbar as linhas de abastecimento e a logística.

Na sexta-feira (19), um ataque de drone atingiu um depósito de petróleo na região ocidental de Bryansk, na Rússia, na fronteira com a Ucrânia, pelo qual Moscou culpou Kiev. Isso aconteceu um dia depois de um ataque a um terminal petrolífero russo no Mar Báltico, que as autoridades russas disseram não ter tido sucesso.