IGOR GIELOW

SÃO PAULO

Pressão cresce e relatos de cessar-fogo se multiplicam; 195 palestinos morreram no mesmo período

(FOLHAPRESS) Em 23/01/2024 07h43

A terça-feira (23) foi o pior dia para Israel em termos de baixas militares desde que o Estado judeu começou a atacar a Faixa de Gaza em retaliação ao mega-ataque terrorista do grupo palestino Hamas, que comanda a área desde 2007. Vinte e quatro soldados morreram em duas ações separadas.

As perdas aumentam a pressão sobre o governo do Binyamin Netanyahu para achar uma saída para o conflito iniciado há 109 dias. Reportagens sobre as dificuldades militares de Israel e negociações para um cessar-fogo se multiplicam, apesar das negativas do premiê.

Protesto na noite de segunda em Jerusalém pede que o governo traga reféns do Hamas para casa Ahmad Gharabli - 22.jan.2024/AFP Protesto na noite de segunda (22) em Jerusalém pede que o governo traga os reféns do Hamas para casa **** Ele manteve o tom desafiador, dizendo no X que apesar de ter tido "um dos piores dias desde que a guerra estourou", Israel "não irá parar de lutar até a vitória absoluta". "Temos de tirar as lições necessárias e fazer tudo para preservar a vida de nossos guerreiros", afirmou.

Na véspera, um grupo de parentes dos 132 reféns que Israel diz ainda estarem nas mãos do Hamas invadiu o Knesset (Parlamento) para exigir a libertação deles. As mortes acentuam a percepção de crise, numa guerra que já é a mais mortífera para Israel em 50 anos.

Em 1973, 2.656 militares morreram na Guerra do Yom Kippur. Até as perdas desta terça, eram 545, dos quais 217 depois que Israel iniciou sua inédita invasão terrestre de Gaza, no fim outubro. Os números são pálidos, em termos de fria contabilidade macabra, ante as mortes de palestinos --mas protestos contra elas são minoritários no Estado judeu após o massacre sem precedentes promovido pelo Hamas.

Na segunda (22), o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, registrou 195 mortes, sem diferenciar civis de militares. Ao todo, ele conta 25.490 falecidos na guerra, uma média de 234 por dia, desde que o Hamas matou 1.300 pessoas em 7 de outubro.

Galeria Ação militar de Israel na Faixa de Gaza arrasa prédios e casas palestinas Militares improvisam infraestrutura de suporte para o combate contra o Hamas em meio a residências destruídas https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1788570053912079-acao-militar-de-israel-na-faixa-de-gaza-arrasa-predios-e-casas-palestinas *** Dos 24 soldados mortos, 21 caíram quando um prédio em que instalavam explosivos para demolição no sul da faixa foi atingido por uma granada propelida por foguete, o famoso RPG na sigla inglesa, a arma-símbolo do Hamas. Outros três morreram em uma ação separada.

O sul tem concentrado alguns dos mais sangrentos combates na guerra, após a virtual obliteração do norte da faixa, onde o Hamas tinha seus centros de comando presumidos e toda a estrutura de governo sobre o território.

Em Khan Yunis, principal cidade do sul, invadida em dezembro por Tel Aviv, as Forças de Defesa de Israel dizem ter completado o cerco ao centro urbano. O hospital Nasser, o maior ainda em funcionamento em toda a região, é um dos principais alvos das forças --Israel diz que há túneis e infraestrutura do Hamas sob o prédio, como de resto ocorreu em unidades semelhantes na cidade de Gaza e outros pontos ao norte.

A ação tem gerado protestos internacionais acentuados, com a ONU falando em massacre e a OMS (Organização Mundial da Saúde) condenando combates em áreas hospitalares. Israel aponta para a presença de terroristas imiscuídos nessa infraestrutura, o que é verdade, mas é fato igualmente que pacientes são expostos a riscos, o que é proibido pelas leis de guerra.

Galeria Veja linha do tempo de conflito entre Israel e Hamas Enfrentamentos tiveram início com mega-ataque de grupo terrorista ao sul do território israelense em 7 de outubro https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1784659393308238-veja-linha-do-tempo-de-conflito-entre-israel-e-hamas *** Além do drama humanitário e as dúvidas sobre o futuro de Gaza, que Israel promete controlar sem dizer o que fará com seus 2,3 milhões de habitantes em termos de status político, há preocupação generalizada com os riscos do espraiamento claro do conflito: de ataques diários do Hezbollah na fronteira norte às ações houthis no mar Vermelho, passando por bombardeios do Irã contra vizinhos.

A pressão vem também dos Estados Unidos, maiores aliados de Israel. Netanyahu causou desconforto quando rebateu o presidente Joe Biden, que tem mobilizado grandes recursos militares para dissuadir o Irã de escalar a ação de seus prepostos contra Tel Aviv, na semana passada.

Após Biden voltar a dizer que apenas uma solução em que um Estado palestino conviva com o judeu trará paz à região, Netanyhu reafirmou que considera isso impossível em termos de segurança para Israel.

Enquanto o drama se desenrola e Netanyahu diz seguir em frente, relatos acerca de um cessar-fogo se tornaram quase diários. O site americano Axios afirma que Israel ofereceu ao Hamas dois meses de pausa nos combates em troca da libertação de todos os reféns --houve uma pausa de uma semana no ano passado, na qual a maioria presumida dos civis foram soltos, restando militares com os terroristas.

YouTube TV controlada pelos houthis exibe imagens de explosões no Iêmen Imagens publicadas nesta sexta-feira (12) pelo canal de TV Al-Masirah, controlado pelos houthis, mostra explosões em endereço não identificado no Iêmen.Após quase dois meses de desafio militar constante, os Estados Unidos atacaram uma série de inst... https://www.youtube.com/watch?v=KtJssrgU4OI *** O The Wall Street Journal, por sua vez, publicou reportagem afirmando que cinco Estados árabes, incluindo a pivotal Arábia Saudita, ofereceram um acordo para estabelecer relações diplomáticas com Israel em troca da criação da Palestina. Hoje, ela é uma proto-nação governada pela Autoridade Nacional Palestina de forma precária na Cisjordânia, com Gaza nas mãos do Hamas.

Já a rede americana CNN disse que Netanyahu ofereceu exílio para toda a liderança do Hamas ainda em Gaza em troca da soltura dos reféns. Hoje, a chefia do grupo mora primordialmente no Qatar, mas transita pela Turquia, Rússia, Líbano e outros países. Até aqui, Tel Aviv negou condições para cessar-fogo.