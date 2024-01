BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - Um vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que a água do mar invade, arrasta pessoas e destrói portas em uma instalação de uma base militar dos Estados Unidos nas Ilhas Marshall, no oceano Pacífico, em meio a violenta tempestade. O episódio ocorreu no sábado (20).

Em declaração no domingo (21), o Exército dos EUA afirmou que "uma série de ondas induzidas pelo clima atingiram Roi Namur e causaram inundações significativas na poção norte da ilha".

Uma pessoa ficou ferida e dezenas foram retiradas da ilha de Roi-Namur, uma das que compõem o atol Kwajalein, este parte do arquipélago das Ilhas Marshall. Residências, restaurantes, uma capela e um teatro foram danificados e parte do território em que vivem algumas centenas de pessoas ficou debaixo d'água.

As ondas invadiram também pistas de pouso, cuja liberação se tornou a prioridade para que os esforços de resposta ao incidente continuassem, segundo Andrew Morgan, comandante da guarnição militar na ilha, onde funciona parte de um complexo de testes de mísseis balísticos das Forças Armadas dos EUA na região.