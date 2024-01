SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e outras três ficaram feridas após um veículo invadir um salão de manicure em Pacific, no estado de Missouri, nos EUA.

A mulher manobrava no estacionamento quando, de repente, engatou a ré e invadiu o salão, derrubando tudo e atropelando quem estava no local. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que o carro avança de ré sobre o salão.

Jill Goddard, 61, moradora da cidade, estava entre os feridos e chegou a ser levada ao Mercy Hospital Washington, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Além da motorista, outra cliente, Mary Cates, 52, e uma recepcionista do salão, de 17 anos, sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas a hospitais da região.

A Patrulha Rodoviária do Missouri está investigando o caso, que ocorreu no sábado, no salão Pacific Hair and Nails Spa. Até o momento, as autoridades acreditam se tratar de um acidente.