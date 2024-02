SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Três pessoas ficaram feridas na manhã deste sábado (3) após um ataque com faca na estação de trem Gare de Lyon, em Paris, na França.

A polícia local informou ter prendido o suspeito do ataque. Duas pessoas sofreram ferimentos leves, enquanto a terceira ficou gravemente ferida. As três foram encaminhadas a um hospital.

Ao jornal Le Parisien, um policial informou que o suspeito, de 32 anos, foi identificado como de nacionalidade malinesa. Ele apresentou aos agentes uma carteira de motorista italiana.

De acordo com as informações policiais, o suspeito apresenta distúrbios psiquiátricos. Nenhuma ligação com terrorismo foi estabelecida neste início das investigações. O suspeito foi transferido para uma enfermaria psiquiátrica.