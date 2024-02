SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º foi diagnosticado com câncer, informou o Palácio de Buckingham.

[O tipo de câncer não foi revelado. A doença foi descoberta durante a internação do rei para um procedimento de correção de próstata aumentada, no final do mês passado. Ele passou por exames e foi diagnosticado com "uma forma de câncer", diz nota divulgada pelo palácio.