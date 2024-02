SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A diplomacia de Israel fez nesta terça-feira (20) uma publicação no X chamando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "negacionista do Holocausto".

A declaração em tom ácido foi a resposta do perfil israelense à publicação de outro perfil, sem nenhuma ligação com a crise diplomática que, com uma imagem da bandeira do Brasil, perguntava: "O que vem à cabeça quando você pensa no Brasil?"

A conta oficial da diplomacia de Israel republicou a postagem e escreveu: "Antes ou depois do presidente Lula se tornar um negacionista do Holocausto?" Em pouco menos de três horas, a publicação de Israel teve mais de 700 mil visualizações, sendo repostada por 3.500 usuários da rede social.

A provocação pública de Israel ao presidente Lula, que teve o seu perfil no X marcado na publicação, acontece horas depois de o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, fazer uma publicação em português em seu perfil cobrando um pedido de desculpas de Lula por sua declaração que comparou a guerra Israel-Hamas ao Holocausto nazista. Na publicação, Katz também marcou o perfil de Lula.