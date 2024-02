SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de cinco anos morreu na tarde desta quarta-feira (21), enquanto cavava um buraco com a ajuda de outra criança, em uma praia de Miami, estado da Flórida, nos EUA.

Autoridades informaram que o buraco que a menina cavava tinha até 1,80 metro de profundidade. Ela estava na companhia de outra criança, um menino de 7 anos, quando as paredes de areia do buraco desmoronaram sobre os dois, segundo a NBC Miami.

O peso da areia soterrou completamente a menina, enquanto o menino ficou coberto até o peito. Um vídeo obtido pela CBS Miami mostrou socorristas e voluntários retirando areia do buraco enquanto tentavam resgatar a menina.

Os bombeiros tiveram que usar pás e tábuas durante o resgate, para remover a areia do buraco enquanto tentavam alcançar a menina. Segundo os agentes, porém, a menina já não respirava mais quando a equipe de resgate a alcançou.

Paramédicos tentaram reanimá-la enquanto levavam ela e o menino às pressas para o Broward Health Medical Center. "Foi um acidente insondável", disse Sandra King, porta-voz do Pompano Beach Fire Rescue, ao Miami Herald.

O menino permanece no hospital, em condição estável, mas a menina não sobreviveu. "Realizamos técnicas de salvamento, pois ela estava sem pulso, mas não foi suficiente. Ela foi declarada morta no hospital", disse King.

Não se sabe ainda se as crianças moravam na região ou se eram turistas que visitavam a praia. As identidades não foram informadas.

Também não se sabe ainda por quanto tempo a menina ficou soterrada e como as duas crianças teriam conseguido cavar um buraco tão profundo. Testemunhas disseram que as crianças contaram com o auxílio de alguns adultos. O caso está sendo investigado pela polícia de Miami, informou o New York Post.