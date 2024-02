SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe e o padrasto de uma menina de 12 anos foram presos nesta segunda-feira (26) por forçá-la a casar em troca de 3 mil euros (R$ 16 mil) na Espanha.

A investigação começou no final de janeiro. A polícia recebeu uma denúncia de que crianças estariam em situação de desamparo no município Malagón, no Sul da Espanha.

A jovem havia relatado a pessoas próximas que sofria agressões de sua mãe e que não queria morar em sua casa. A mãe dela também pediu para que a escola dispensasse a filha, pois ela ''mudaria de cidade''.

A menina foi encontrada em uma casa na cidade de Granada, onde morava o homem com quem ela se casaria forçadamente. Ela foi resgatada e agora está sob a tutela da assistência social.

No momento da prisão, o padrasto tinha 3.800 euros (cerca de R$ 20 mil) em um dos bolsos da calça. Ele alegou que a quantia foi recebida após uma colheita de azeitona, mas os agentes constaram que era mentira e afirmam que o matrimônio forçado teria sido acertado por 3 mil euros.

A mãe e o padrasto responderão por crime contra a liberdade, segundo a Guarda Civil da Espanha.