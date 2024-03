SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram na noite de segunda-feira (4) após um avião de pequeno porte cair próximo de uma rodovia movimentada na cidade de Nashville, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Segundo autoridades, o impacto fez a aeronave explodir, e não houve sobreviventes.

A polícia informou na plataforma X que investiga as causas do incidente. Uma equipe da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) foi enviada para o local da queda, e especialistas do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes deveriam chegar à região nesta terça-feira (5).

O piloto do avião entrou em contato com a torre de controle do aeroporto John Tune, em Nashville, para relatar uma falha no motor. Ele solicitou um pouso de emergência, mas não conseguiu chegar à pista, de acordo com a rede americana ABC News.

Imagens de segurança registraram o momento da queda. A gravação mostra que o avião, um monomotor, passou próximo da rodovia movimentada. Em seguida, é possível ver um clarão. Pessoas que passavam pelo local também filmaram os destroços da aeronave em chamas.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Nashville disse à emissora que o avião explodiu com o impacto. "[A queda] foi catastrófica e não deixou sobreviventes", disse.

A rodovia teve de ser interditada pelas autoridades e deveria ser liberada ainda na manhã desta terça, segundo a polícia. A FAA, o Departamento de Polícia Metropolitana e o Corpo de Bombeiros de Nashville não responderam aos pedidos de comentários feitos pela agência de notícias Reuters.