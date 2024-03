SÃO PAULO, SP, E WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Donald Trump está mais perto da Casa Branca.

Segundo projeções, o ex-presidente venceu em 14 dos 15 estados que realizaram primárias e caucuses nesta terça-feira (5). O dia, conhecido como Super Terça na política americana, distribui o grosso dos delegados da corrida pela no meação de cada partido para a eleição de novembro. No campo republicano, estavam em jogo 865.Confirmando expectativas, o empresário venceu os pleitos em Vírginia, Carolina do Norte, Tennessee, Oklahoma, Maine, Alabama, Massachusets, Arkansas, Texas, Minnesota, Califórnia, Alasca e Utah. A surpresa da noite foi Vermont, conquistada por Nikki Haley, a única concorrente de Trump restante na corrida.

A vitória, no entanto, não é suficiente para mantê-la viva nas primárias, e sua desistência é esperada a qualquer momento. O empresário deve ser declarado o candidato presumido do partido até o fim de março, quando deve obter os 1.215 delegados necessários para a nomeação. O título, porém, deve ser oficializado apenas na convenção nacional republicana, em julho.

Em discurso na noite desta terça de seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, o empresário prometeu "fechar a fronteira" e deportar imigrantes e recuperar a confiança na imprensa, na qual "ninguém confia mais". Sem repetir as alegações sem provas de fraude na eleição de 2020, ele falou sobre a necessidade de um pleito "livre e justo" e, no meio disso tudo, voltou a culpar a China pela Covid, "por incompetência".

"Vamos ganhar essa eleição porque não temos escolha, se perdermos não vai mais sobrar país", ameaçou, em uma retórica radical em que o pleito é encarado em termos de vida ou morte.

As margens de das vitórias do ex-presidente nesta terça foram confortáveis, segundo projeções: no mínimo 26 pontos percentuais em Massachusets e Colorado, e até 68 pontos em Oklahoma.

Mostrando a sintonia do candidato com sua base, uma pesquisa de boca de urna do Instituto Edison apontou imigração e economia como as duas principais preocupações em estados que foram às urnas nesta terça, como Virgínia e na Carolina do Norte.

Ainda segundo o levantamento, a maioria dos republicanos nesses estados apoia a deportação de imigrantes em situação irregular.

Membros da campanha de Haley torciam por uma zebra na Virgínia, onde há mais eleitores de alta renda e escolaridade ?duas características que tornam mais provável que um republicano apoie a ex-governadora em vez de Trump, mais forte entre eleitores menos escolarizados e de áreas rurais..

O empresário acumula 273 delegados, obtidos com as vitórias em Iowa, New Hampshire, Nevada, Carolina do Sul, Ilhas Virgens, Wyoming, Idaho, Michigan, Missouri e Dakota do Norte. Haley tem apenas 43 ?desses, 19 foram obtidos na sua única vitória até agora, em Washington (Distrito de Colúmbia), no último domingo. O restante veio do cálculo proporcional por ter ficado em segundo ou terceiro lugar em outras disputas.

Do lado democrata, Biden venceu com facilidade todos os 15 pleitos estaduais democratas realizados nesta quarta. Marianne Williamson e Dean Phillips, os dois candidatos ainda disputando a nomeação do partido, não obtiveram nenhum delegado até agora.

A única surpresa da noite foi a derrota do presidente no território da Samoa Americana, que elegeu o investidor Jason Palmer como candidato do partido. À CNN, membros da campanha de Biden chamaram o resultado de "bobagem".