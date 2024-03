SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que visita o Brasil com uma agenda econômica. Eles visitaram uma obra da linha 6-Laranja do metrô, na zona norte da capital paulista, cuja empresa responsável é a espanhola Acciona.

Tarcísio e Sánchez ficaram cerca de dez minutos no túnel da obra. "Foi uma oportunidade importante de reafirmar os nossos laços com a Espanha. As empresas espanholas mais importantes estão presentes no Brasil, tem sede aqui em São Paulo, e independente do ciclo econômico, dos momentos bons e ruins, elas sempre estiveram no Brasil, nunca nos abandonaram", disse o governador de São Paulo após o encontro.

Pedro Sánchez chegou na terça-feira (5) a Brasília com uma agenda eminentemente econômica, voltada para investimentos no Brasil. A Espanha é o segundo maior investidor no país, com negócios nos setores bancário, telefônico e de infraestrutura, entre outros. Não por acaso, ele viajou acompanhado de seu ministro da Economia, Carlos Cuerpo, não de seu chanceler, José Manuel Albares.