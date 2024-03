SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas no rompimento de um tanque de rejeitos em uma mina de jade em Mianmar nesta terça-feira (12).

Ao menos 30 trabalhadores estão desaparecidos desde o incidente. Devido às condições perigosas no local, os esforços de resgate tiveram que ser suspensos, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O acidente ocorreu por volta das 5h desta terça-feira, no horário local. A mina de jade fica localizada na vila de Ma Na, no município de Hpakant, no estado de Kachin, segundo a polícia local.

Poço cedeu provocando enxurrada de água e lama. O antigo poço de mineração armazenava água da chuva e rejeitos. Área da mina foi inundada de lama e detritos.

Mortos tinham ferimentos graves. Uma equipe de resgate trabalhava no local quando um cadáver foi encontrado e outros quatro trabalhadores foram encontrados soterrados, com ferimentos graves, informou um funcionário da Organização de Resgate Kayunar, no município de Hpakant.

Deslizamento anterior atingiu mina em 2021, deixando um morto. Em dezembro daquele ano, o acidente deixou ao menos 25 pessoas feridas e dezenas desaparecidos, segundo o jornal The National News.

Tags:

Um morto