MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A cidade de Barcelona criou um plano para climatizar 170 escolas, de um total de 308 geridas pela prefeitura, em meio aos verões espanhóis cada vez mais tórridos por mudanças climáticas nos últimos anos.

A administração vai instalar aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula que serão alimentados por 181 mil metros quadrados de módulos solares e substituirão, no inverno, os equipamentos de aquecimento. O projeto começa neste ano e vai até 2029. A climatização dessas escolas públicas beneficiará diretamente 55.519 alunos.

O projeto tem um triplo objetivo: garantir uma temperatura ideal na sala de aula, tanto nos meses frios como nos meses quentes; promover boa qualidade do ar durante as aulas; e avançar para a transição ecológica através da descarbonização dos centros educativos.

Para o prefeito, Jaume Collboni, "o combate às alterações climáticas é uma grande oportunidade para promover melhorias em benefício de todos. Com a climatização das escolas, conseguimos a descarbonização dos centros educativos e, por sua vez, vamos transformá-las em agentes ativos a favor de uma Barcelona mais sustentável".

O Plano Clima Escola Barcelona prevê que a energia gerada pelos novos módulos (31,27 GWh/ano) será suficiente para pagar o gás (que será reduzido pela metade) e a eletricidade consumidos atualmente e ainda dar lucro. "Suficiente para cobrir todo o autoconsumo e partilhar o excedente na comunidade", anota o estudo.

Segundo o documento, hoje a prefeitura gasta ? 4,4 milhões (R$ 24 milhões) em energia nessas 170 escolas. Após a implantação dos novos equipamentos, o excedente de eletricidade dará um retorno de ? 1,2 milhão para a prefeitura.

Prevê-se que a remoção dos antigos sistemas de aquecimento (substituídos pelo ar quente dos mesmos aparelhos de ar-condicionado no inverno) e as obras envolvidas na instalação dos novos sistemas começarão neste verão, para não interferir no calendário escolar.

O custo do projeto é de ? 100 milhões, ou R$ 549 milhões, e será bancado pela taxa turística da cidade, que os visitantes pagam ao se hospedarem em hotéis ou ao alugarem imóveis de temporada. A taxa hoje é de ? 2,75 (R$ 15) por pessoa/dia (máximo de sete dias) e será elevada a ? 3,25 (R$ 18) a partir de 1º de abril de 2024.

O estudo frisa que a análise dos dados de temperatura dos últimos anos, provenientes da estação meteorológica da Universidade de Física de Barcelona e do Serviço Meteorológico da Catalunha, permite tirar diversas conclusões.

Entre elas: as temperaturas máximas absolutas estão aumentando cada vez mais; o número de ondas de calor também está aumentando; os meses com temperaturas médias mais altas estão crescentes; o efeito ilha de calor de Barcelona agrava ainda mais esta situação (+3 a 4 ºC).

Até então, as escolas conseguiam se manter abaixo dos 30 ºC no verão devido a medidas como ventiladores portáteis e fixos, ventilação noturna, instalação de pontos de água, vinis protetores, vidros e climatização de espaços comuns.

Agora, porém, após essas temperaturas alcançarem repetidamente níveis acima dos 30º C, o ar-condicionado chegará às salas de aula.