SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi morto e outro ficou ferido após o ataque de um leão da montanha numa floresta do norte da Califórnia (EUA).

Dois irmãos, de 18 e 21 anos, foram as vítimas. O ataque aconteceu no sábado (23), enquanto eles procuravam chifres de veado perto da Floresta Nacional El Dorado, cerca de 84 quilômetros a nordeste de Sacramento.

Este foi o primeiro ataque fatal de um leão da montanha no estado em 20 anos. Segundo autoridades da Califórnia, a última vez que isso aconteceu foi em janeiro de 2004, quando um ciclista de 35 anos foi morto em uma trilha em Orange County.

O animal foi encontrado e sacrificado. Segundo o gabinete do xerife, o corpo do animal foi recolhido para exames de DNA.

O homem mais jovem ligou para o serviço de emergência relatando o ataque. Na ligação, ele disse que havia se separado do irmão. Ele foi socorrido, atendido por paramédicos e levado a um hospital local, onde está sendo tratado. Informações sobre o atual estado de saúde dele não foram divulgadas.

O irmão mais velho foi encontrado no chão, com o leão da montanha agachado ao seu lado. Agentes atiraram para assustar o animal, mas quando chegaram à vítima, ela já estava morta, segundo as autoridades.