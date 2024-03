SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte de uma ponte de três quilômetros de extensão colapsou em Baltimore, nos Estados Unidos, depois que um navio de carga colidiu com a estrutura nesta terça-feira (26).

Cerca de 20 pessoas estão desaparecidas após o acidente, que pode derrubou pelo menos sete veículos na água, segundo autoridades locais. Equipes de emergência buscam sobreviventes.

A ponte Francis Scott Key atravessa o porto de Baltimore. O incidente foi confirmado por um porta-voz da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

O navio de carga tem bandeira de Cingapura e saiu de Baltimore no início da madrugada com destino a Colombo, no Sri Lanka.

Após o acidente, o governador de Maryland declarou estado de emergência. "Trabalhamos com uma equipe interinstitucional para mobilizar rapidamente recursos federais", publicou Wes Moore na rede social X.

Todas as pistas foram fechadas em ambas as direções devido ao incidente na I-695 Key Bridge. "O tráfego está sendo desviado", disse uma autoridade de transporte de Maryland, no X.

"Estou ciente e a caminho do incidente em Key Bridge. O pessoal de emergência está no local e os esforços estão em andamento", disse o prefeito de Baltimore, Brandon Scott, no X.

Os terminais privados e públicos do porto movimentaram 847.158 automóveis e caminhões leves em 2023, o maior número em portos dos EUA. O porto também movimenta máquinas agrícolas e de construção, açúcar, gesso e carvão, de acordo com um site do governo de Maryland.

A ponte, em homenagem a Francis Scott Key, autor do hino dos EUA, foi inaugurada em 1977.