SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos 12 pessoas morreram afogadas enquanto buscavam pacotes de ajuda humanitária em um mar no norte da Faixa de Gaza.

Os pacotes, enviados pelos Estados Unidos e lançados por aviões, caíram na água de uma praia de Gaza. A informação foi dada nesta terça-feira (26) por autoridades de saúde palestinas. O caso ocorreu em Beit Lahia.

Os palestinos se reuniram no mar para coletar a ajuda. Multidões correram em direção à praia enquanto os pacotes eram lançados.

Vídeos obtidos pela Reuters mostram corpos dos 12 afogados sendo puxados para a areia. O incidente aconteceu em meio ao cerco à Faixa de Gaza determinado por Israel durante a guerra.

As agências humanitárias dizem que apenas cerca de um quinto dos suprimentos necessários está chegando às pessoas. "Eles deveriam entregar ajuda por meio das travessias (terrestres). Por que estão fazendo isso conosco?", questionou um dos palestinos, que não foi identificado.

Autoridades palestinas dizem que a distribuição de ajuda em Gaza tem sido complicada. Tropas israelenses teriam matado mais de 100 pessoas que tentavam retirar ajuda de um comboio. Militares de Israel negam e afirmam que as mortes ocorreram por esmagamentos.

Pacotes de ajuda humanitária atingiram grupo em campo de refugiados no início do mês. Na ocasião, cinco pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas após um lançamento aéreo de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza.