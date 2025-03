“Hoje, passou para a oxigenação de alto fluxo e, durante a noite, como programado, a ventilação mecânica não invasiva será retomada até amanhã de manhã. O prognóstico permanece reservado”, destacou o novo boletim com atualizações sobre a saúde do santo padre.

A condição clínica do papa Francisco permaneceu estável ao longo desta terça-feira (4), sem novos episódios de insuficiência respiratória ou de broncoespasmo. Ainda de acordo com o Vaticano, o

Nesta segunda-feira (3), Francisco teve dois episódios de insuficiência respiratória aguda. De acordo com a sala de imprensa da Santa Sé, as duas crises foram provocadas por uma reação dos brônquios, que tentaram expelir o muco acumulado para eliminar as bactérias.





Tags:

Papa Francisco | Vatican