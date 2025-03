Ao todo, foram assinados dez acordos de cooperação entre Brasil e Japão e outros 80 compromissos entre instituições subnacionais, como bancos e universidades. Além disso, o Japão anunciou a intenção de enviar missão técnica ao Brasil para avaliar as condições da produção de carne bovina aqui no país, passo necessário para abertura do mercado japonês para o produto brasileiro, uma demanda histórica do Brasil.

Segunda Guerra Fria

Lula ainda criticou o que chamou de uma “segunda Guerra Fria” e defendeu o multilateralismo, que é o princípio que orienta os países a negociarem coletivamente saídas para os problemas comuns. Esse princípio se contrapõe ao bilateralismo, quando os países tomam decisões sem levar em consideração o conjunto, ou a maior parte, da comunidade global.

Além da aplicação de tarifas comerciais, o governo de Donald Trump tem se notabilizado pela rejeição ou abandono dos mecanismos multilaterais de cooperação internacional, como as Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial do Comércio (OMC) ou a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Negacionismo climático

Outro destaque do discurso do presidente no Japão foi a crítica ao negacionismo climático da extrema-direita, que nega a existência do aquecimento da terra promovido, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis. Isso em um momento que a transição energética sofre um golpe com o governo Trump, que anunciou a saída do Acordo de Paris e rejeita qualquer compromisso climático.

“A democracia corre risco no planeta, com eleição de uma extrema-direita negacionista que não reconhece sequer vacina, não reconhece sequer a instabilidade climática e não reconhece sequer partidos políticos, sindicatos e outras coisas”, comentou Lula, que destacou ainda a realização da COP30, em Belém (PA), neste ano, para discutir o tema.

Brasil-Japão

O Japão é o segundo maior parceiro do Brasil na Ásia, atrás apenas da China, e o 11º maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Além disso, o Japão abriga a quinta maior comunidade de brasileiros no exterior, com 200 mil pessoas. O país é ainda o nono que mais investe no Brasil, com estoque de US$ 35 bilhões em 2023, aumento de 23% em relação ao ano anterior.

