Os familiares de Juliana criaram um perfil no Instagram chamado Resgate Juliana Marins para divulgar informações sobre o desaparecimento da brasileira na Indonésia.

A família desmente a informação que circula nas redes sociais de que Juliana tenha sido resgatada. Segundo os familiares, a embaixada brasileira em Jacarta e o governo indonésio divulgaram que Juliana tinha sido resgatada e que recebeu água, comida e agasalho. A brasileira foi vista com vida por imagens de um drone no sábado.

Ainda de acordo com a família, as buscas deste domingo (22) foram suspensas devido ao mau tempo no local e serão retomadas na segunda-feira (23). A Indonésia está dez horas à frente do fuso de Brasília.

Segundo informações divulgadas em diversos veículos de comunicação, durante o passeio, Juliana caiu da montanha e foi parar a uma distância de cerca de 300 metros da trilha.

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou neste domingo que a operação de resgate segue em andamento.

Tags:

Embaixada do Brasil | Indonésia | Ministério das Relações Exteriore | Vulcão