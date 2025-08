"Eu ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, apenas para o caso de essas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso", disse Trump em uma mídia social, ao considerar as manifestações de Medvedev "tolas e inflamatórias".

Trump e Medvedev, que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, trocaram provocações nos últimos dias depois de Trump ter estipulado prazo de 10 dias para a Rússia aceitar um cessar-fogo com a Ucrânia ou passaria a taxar países que compram petróleo russo, como a Índia.

O governo de Vladimir Putin estabeleceu seus próprios termos para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia, e não sinalizou que irá cumprir o prazo de Trump. Em entrevista, Putin disse, sem citar Trump, que são necessárias novas rodadas de negociação de paz com a Ucrânia para se chegar a um resultado positivo, e que a Rússia aguarda por essas negociações.

"Para abordar a questão pacificamente, é necessário conduzir conversas detalhadas. E não em público, mas com calma, no silêncio do processo de negociação", afirmou Putin.