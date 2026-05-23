SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas ficaram feridas durante um conflito com o Serviço Secreto próximo da Casa Branca, informaram a CNN e a NBC News.

Repórteres da CNN ouviram tiros próximo da Casa Branca. Segundo o site de notícias, após o ocorrido, houve um bloqueio do Serviço Secreto dos EUA no local. A imprensa, que estava no gramado da Casa Branca, foi levada às pressas para uma sala. Ainda, segundo a CNN, os repórteres ouviram agentes do Serviço Secreto gritar "abaixem-se" e alertar sobre "tiros disparados". Uma repórter da ABC News, Selina Wang, gravou o momento.

Uma pessoa está em estado grave, mas ainda não se sabe se é suspeito de ter provocado a troca de tiros, segundo a ABC News. Até o momento, não há feridos entre agentes do Serviço Secreto.

"Eu estava no meio da gravação de um vídeo no meu iPhoneno gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Parecia dezenas de disparos de arma. Fomos orientados a correr para a sala de briefings da imprensa, onde estamos agora", declarou Selina Wang, da ABC News.

Trump está na Casa Branca. Ele anunciou que estava no local mais cedo, pelo Truth Social, quando deu atualizações sobre o acordo de paz com o Irã.

O FBI está no local. Em publicação no X, o diretor do FBI, Kash Patel, disse que agência está apoiando o Serviço Secreto. "Atualizaremos o público assim que possível", disse.