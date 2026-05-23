SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi abatido e levado ao hospital após atirar contra policiais perto da Casa Branca.

O suspeito foi abatido e levado para o Hospital George Washington, segundo a agência Reuters. Não há informações sobre o estado de saúde e nem como ele foi imobilizado.

O homem se aproximou de um posto de controle e começou a atirar contra os policiais. Um oficial disse à Reuters que o homem possui distúrbios emocionais, e que uma ordem de restrição já havia sido emitida contra ele anteriormente.

Repórteres da CNN ouviram tiros próximo da Casa Branca. Segundo o site de notícias, após o ocorrido, houve um bloqueio do Serviço Secreto dos EUA no local. A imprensa, que estava no gramado da Casa Branca, foi levada às pressas para uma sala. Ainda, segundo a CNN, os repórteres ouviram agentes do Serviço Secreto gritar "abaixem-se" e alertar sobre "tiros disparados". Uma repórter da ABC News, Selina Wang, gravou o momento.

Uma pessoa está em estado grave, mas ainda não se sabe se é suspeito de ter provocado a troca de tiros, segundo a ABC News. Até o momento, não há feridos entre agentes do Serviço Secreto.

"Eu estava no meio da gravação de um vídeo no meu iPhoneno gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Parecia dezenas de disparos de arma. Fomos orientados a correr para a sala de briefings da imprensa, onde estamos agora", delarou Selina Wang, da ABC News.

A situação ocorreu próximo ao cruzamento da Avenida Pensilvânia com a Rua 17 Noroeste. Segundo a CNN, agentes do Serviço Secreto atendiam a uma denúncia de disparos de arma de fogo. As circunstâncias do incidente ainda não estão claras.

Trump está na Casa Branca. Ele anunciou que estava no local mais cedo, pelo Truth Social, quando deu atualizações sobre o acordo de paz com o Irã.