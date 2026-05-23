SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi abatido e morto após atirar contra policiais perto da Casa Branca. A informação foi confirmada pelo Serviço Secreto americano.

Um homem foi abatido após se aproximar de um posto de controle e atirar contra policiais. Ele chegou a ser levado para o Hospital George Washington, mas não resistiu e morreu.

O oficial disse à Reuters que o homem possui distúrbios emocionais. Uma ordem de restrição já havia sido emitida contra ele anteriormente.

Um pedestre também foi baleado, mas ainda não se sabe quem disparou o tiro que o feriu informou o Serviço Secreto. O estado de saúde da pessoa não foi divulgado.

Repórteres que estavam na Casa Branca ouviram os tiros. Após o ocorrido, houve um bloqueio do Serviço Secreto dos EUA no local. A imprensa, que estava no gramado da Casa Branca, foi levada às pressas para uma sala. Segundo a CNN, os repórteres ouviram agentes do Serviço Secreto gritar "abaixem-se" e alertar sobre "tiros disparados". Uma repórter da ABC News, Selina Wang, gravou o momento.

"Eu estava no meio da gravação de um vídeo no meu iPhoneno gramado norte da Casa Branca quando ouvimos os tiros. Parecia dezenas de disparos de arma. Fomos orientados a correr para a sala de briefings da imprensa, onde estamos agora", declarou Selina Wang, da ABC News.

A situação ocorreu próximo ao cruzamento da Avenida Pensilvânia com a Rua 17 Noroeste. Segundo a CNN, agentes do Serviço Secreto atendiam a uma denúncia de disparos de arma de fogo. As circunstâncias do incidente ainda não estão claras.

Trump estava na Casa Branca durante o ocorrido. Ele anunciou que estava no local mais cedo, pelo Truth Social, quando deu atualizações sobre o acordo de paz com o Irã. Segundo o Serviço Secreto, o presidente está seguro e não foi afetado pelo incidente.