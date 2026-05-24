O homem se aproximou do posto de controle na Rua 17 com a Avenida Pensilvânia NW, próximo ao complexo da Casa Branca, tirou uma arma da bolsa e começou a atirar nos policiais, de acordo com comunicado do Serviço Secreto enviada à Reuters. Os policiais atiraram no suspeito, disse a agência.

Um pedestre foi atingido por tiros, segundo o comunicado, mas não ficou claro o grau de gravidade dos ferimentos. Outra declaração do Serviço Secreto, citada por diversos veículos de mídia, não deixa claro se a pessoa foi atingida quando o atirador começou a atirar ou durante a troca de tiros subsequente.

O suspeito do tiroteio foi identificado como uma pessoa com distúrbios emocionais, disse uma autoridade da polícia à Reuters, ao acrescentar que uma "ordem de afastamento" havia sido emitida para ele anteriormente.

Nenhum policial ficou ferido e o presidente Donald Trump estava na Casa Branca durante o incidente, disse o Serviço Secreto.

Colaborou Ryan Patrick Jones, de Toronto.

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