SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A parcela da população dos Estados Unidos que aprova o trabalho do presidente Donald Trump atingiu 35%, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (8) pela agência de notícias Reuters e o Instituto Ipsos.

Com uma margem de erro de dois pontos percentuais, a aprovação segue na mínima histórica para o republicano, que tinha 33% em dezembro de 2017. A taxa teve uma oscilação de um ponto percentual em comparação com a pesquisa Reuters/Ipsos anterior, conduzida em abril, quando 34% dos americanos diziam aprovar o trabalho de Trump.

Os entrevistados também responderam perguntas sobre suas expectativas para a economia. Cerca de 59% disseram acreditar que os preços de combustíveis vão aumentar este ano em meio à continuação da guerra no Irã, iniciada por Trump. Outros 17% disseram enxergar queda nos preços, enquanto 24% não souberam responder ou afirmaram que não haveria mudança.

Em outro número preocupante para Trump, cujo partido enfrenta uma eleição de meio de mandato -as chamadas midterms- em novembro, apenas 22% dos entrevistados dizem aprovar a maneira como o presidente lida com o aumento do custo de vida.

Outros 70% desaprovam, um número ainda maior do que o registrado por Joe Biden, antecessor de Trump que deixou o cargo com 63% da população dizendo reprovar seu desempenho nesse tema. Muitos analistas disseram que a insatisfação do eleitorado com inflação e o custo de vida foram decisivos para a derrota de Kamala Harris para Trump nas eleições de 2024.

A aprovação da guerra no Irã também continua baixa. Cerca de 36% dos entrevistados afirmam aprovar o conflito, enquanto apenas 25% dizem que os custos de entrar em guerra, incluindo o fechamento do estreito de Hormuz, valeram a pena.

Por fim, dos entrevistados que se registraram para votar nas midterms, 41% dizem que escolheriam candidatos democratas se as eleições fossem realizadas hoje, enquanto 37% apoiariam republicanos. Os dois partidos estão empatados quando o assunto é capacidade de gerenciar a economia: 37% dos entrevistados dizem confiar mais nos republicanos nessa questão, enquanto 36% preferem os democratas. A pesquisa entrevistou 4.531 pessoas.

Trump está longe de ser o presidente americano com a menor taxa de desaprovação da história. Desde que a pesquisa Gallup, a mais conhecida do setor, começou a ser publicada nos anos 1930, cinco ocupantes da Casa Branca registraram índices abaixo dos 30%: George Bush filho, George Bush pai, Richard Nixon, Jimmy Carter e Harry Truman -que detém a menor taxa da história.

O presidente que concluiu a Segunda Guerra Mundial e tomou a decisão de lançar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki deixou o cargo com uma aprovação de 22%, fustigado pela opinião pública americana após se envolver na Guerra da Coreia em 1950.

Por outro lado, Trump tem a menor aprovação média da história -41% em seu primeiro mandato- é o único presidente americano a jamais registrar mais de 50% em uma pesquisa Gallup.

Em 2020, o republicano atingiu a máxima histórica de 49%, distante do segundo colocado, Joe Biden, cuja máxima foi de 57%. Barack Obama chegou a ter a aprovação de 69% dos americanos, enquanto o recorde absoluto pertence a Bush filho -que marcou 90% em uma pesquisa publicada dez dias depois dos ataques de 11 de setembro.

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